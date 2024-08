Jak podaje What's On Netflix, "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów" zadebiutuje na Netfliksie dokładnie 19 września 2024 roku. Do tej pory otwartym pozostaje pytanie, czy twórcy tak jak to się stało w przypadku Jeffreya Dahmera, celebrują tutaj tytułowych morderców. Jeśli tak się stanie, sklepy znowu będą musiały mierzyć się z plagą widzów, którzy na nadchodzące Halloween zechcą przebrać się za zabójców.



Więcej o serialu poczytasz na Spider's Web: