Brutalny horror niespodziewanie wpadł na Netfliksa. Żeby obejrzeć go w Polsce, trzeba się postarać

Netflix lubi robić niespodzianki swoim użytkownikom. Ileż to razy bez żadnych zapowiedzi na platformie pojawiały się nowe filmy. Tak było z "Piep*zyć Mickiewicza", "Godzillą Minus One" czy nie tak dawno z "Potworem w masce" od Takashiego Miike. Teraz do tych dodawanych po cichu tytułów dołączył "Grave Torture".



"Grave Torture" to indonezyjski horror mistrza gatunku Joko Anwara. Fabuła w skrócie prezentuje się następująco: po brutalnej śmierci rodziców Sita poprzysięga obalić ideę pośmiertnej męki - staje się to jej obsesją. Brzmi tajemniczo? Według dłuższego opisu filmu na Wikipedii główna bohaterka szuka najbardziej grzesznej osoby, a kiedy ta umrze, chce wejść do jej grobu, aby zadać kłam religijnym wierzeniom. Jak się jednak okazuje, na niewiernych czekają poważne konsekwencje.