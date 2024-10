Najlepsze horrory na Netflix: wybieramy najbardziej przerażające filmy platformy

Mike Flanagan + Stephen King = podbicie serc widzów. Twórca uznanych seriali grozy Netfliksa ("Nawiedzony dom na wzgórzu", "Nawiedzony dwór w Bly") do teraz nieraz już łączył siły z literackim mistrzem gatunku. Najlepszym co do tej pory wyszło z tej współpracy to oczywiście "Doktor Sen", ale "Gra Geralda" też daje radę. I to jak! Co prawda mamy w tym wypadku do czynienia bardziej z thrillerem niż horrorem, ale żaden szanujący się fan gatunku nie będzie w stanie przejść obok tej produkcji obojętnie. Potrafi wywołać niezły dreszczyk.