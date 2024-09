"Cisza nocna": recenzja. Widzieliśmy nowy horror twórcy "Ostatniej wieczerzy" - czy jest równie udany?

"Cisza nocna" to przede wszystkim kameralny dramat o przemijaniu. Opowiada o starości, kiedy to psychika zaczyna płatać człowiekowi figle, a organizm odmawia posłuszeństwa. Nie bez powodu Edward na dzień dobry zdradza Lucjanowi, że najchętniej uprawiałby seks z kobietą, ale teraz wydymać to on może co najwyżej kogoś na pieniądze. Dostajemy film bardzo fizyczny. Kamera Cezarego Stoleckiego bacznie przygląda się ciałom rezydentów pensjonatu. Eksponuje nieporadność ich ruchów, kiedy tańczą na przaśnej imprezie czy ćwiczą z instruktorką aerobiku. Brakuje tu co prawda odwagi "Miłości", ale Kowalski subtelniejszymi środkami wyrazu i mniej wyrobionym artystycznym językiem o nędzy ludzkiego losu, całkiem zresztą skutecznie, mówi nam to samo, co Michael Haneke: jedynego sensu można się doszukiwać w bliskiej relacji z drugą osobą.



Opowieść składa się z kolejnych momentów nic-nie-dziania się, z których Kowalski potrafi wycisnąć całą ich osobliwość. Wchodzimy w ten sposób do rzeczywistości niewygodnie dla widza obcej. Reżyser lubuje się w szerokich kadrach, uwydatniających zagubienie Lucjana w otaczającym go świecie. Ta pusta przestrzeń na ekranie służy wzbudzaniu niepokoju. Bo "Cisza nocna" sprowadza się do stylu. Nie warto jej po seansie analizować, bo rozpadnie się jak domek z kart. W trakcie oglądania potrafi jednak osiągać swoje cele. Należy płynąć z jej prądem, gdyż wtedy idzie się w niej zatracić.



