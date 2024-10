Wielki powrót hitu Netfliksa. Nowy sezon tego serialu bije poprzednie na głowę

Dzięki temu poznajemy Hallera znacznie lepiej; więcej się o nim dowiadujemy, lepiej go rozumiemy. Osobiście jestem fanem uwypuklania osobistych dramatów w serialach tego typu - intrygi i sprawy kryminalne stają się znacznie ciekawsze, gdy w grę wchodzą kwestie prywatne i emocjonalne. To uczłowiecza bohaterów i ułatwia wczucie się w seans.



Świetne jest też to, że obrona oskarżonego o morderstwo mężczyzny okazuje się fabularnie najciekawszą linią w historii serii - protagonista musi sięgnąć po nowe metody, zignorować to, do czego jest przywiązany, przedsięwziąć radykalne kroki, by ustalić prawdę. Nieustannie reaguje na decyzje podejmowane przez osoby z jego życia osobistego i zawodowego, które coraz bardziej się na siebie nakładają.



Z czasem kolejne odkrywane elementy układanki ujawniają szerszy obraz - wszystko do siebie pasuje, pozostaje spójne i sensowne. Jednocześnie scenariusz w ciekawy sposób komentuje próby wymierzania sprawiedliwości bez posiadania takiego kompletnego portretu tego, co naprawdę się wydarzyło.



Intryga prowadzona jest w sposób tak zajmujący i satysfakcjonujący, że potrzeba binge’owania staje się silniejsza niż przy poprzednich sezonach. Tym bardziej, że echa formatu zwanego proceduralem niemal już nie słychać. I słusznie. Fajnie, że „Prawnik z Lincolna” staje się coraz lepszy.