Widzowie przypomnieli sobie o serialu, który Netflix skasował lata temu. Teraz domagają się jego kontynuacji

"The Society" to netfliksowa teen drama osadzona w dystopijnych klimatach. Fabuła skupia się na losach grupki nastolatków, która próbuje przetrwać w replice swojego zamożnego miasteczka. Uprzywilejowani bohaterowie niezbyt sobie w niej radzą, bo zostali pozostawieni sami sobie. Nie ma tam żadnych dorosłych. Muszą więc od podstaw budować fundamenty społeczeństwa, szukając jednocześnie sposobu na powrót do swojej rzeczywistości.



"The Society" pojawiło się na Netfliksie w maju 2019 roku. Bardzo przypadło wtedy do gustu krytykom (86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i widzom (81 proc. użytkowników portalu również oceniło serial pozytywnie). Każdy, kto produkcję oglądał wie, że, zgodnie z finałowym cliffhangerem, twórcy mieli nadzieję i pomysł na rozwinięcie swej opowieści. Platforma chciała nawet im to umożliwić, dlatego zamówiła 2. sezon. Czemu więc go nie otrzymaliśmy?