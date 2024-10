Netflix: top 5 świetnych nowości na weekend. Co warto obejrzeć?

Ten film Netfliksa to sztos. Genialne kino łączące ze sobą historyczny kostium i akcję tak ostrą jak macze… katana. To historia dwóch chłopaków, których dzieli wszystko, jeden pochodzi z bogatego domu, a drugie jest (dosłownie) chłopcem do bicia. Pewnego jednak dnia w Korei wybucha wojna, a oni, z uwagi na to, że pochodzą z zupełnie innych klas, muszą, chcąc nie chcąc, stają przeciwko sobie.