To nie jest tak, że "Citadel: Diana" to zły serial. Okazuje się nawet lepszy od oryginału, choć sprawia mniej frajdy. Jest bardziej powściągliwy i ewidentnie o wiele tańszy. Dynamicznej akcji w nim co prawda nie brakuje, ale twórcy bardziej skupiają się na intrydze i psychologii swoich bohaterów. Do zbindżowania w jeden wieczór (to tylko sześć odcinków) nadaje się idealnie. Dlaczego więc nie udało mu się podbić listy najpopularniejszych tytułów na Prime Video w Polsce?