Najlepsze skasowane seriale. Te seriale powinny dostać 2. szansę

To przykre, że tak wiele dobrych seriali zostaje bezwzględnie skasowanych. Niestety, oglądalność to bezwzględna siła decyzyjna - choć czasem można odnieść wrażenie, że studia i producenci podejmują decyzję o anulowaniu nieco przedwcześnie, nieco zbyt pochopnie. Dziś oddamy im hołd - przyjrzymy się kilku przerwanym produkcjom, które zdecydowanie na to nie zasługiwały.