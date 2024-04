Prezes Disneya mówi, że ludzie używają pojęcia „woke”, a nawet nie wiedzą, co ono znaczy

Ogólnie rzecz biorąc musimy być firmą nastawioną przede wszystkim na rozrywkę i rozumieć, że staramy się dotrzeć do bardzo, bardzo zróżnicowanej publiczności. Z jednej strony, aby to zrobić, to opowiadane historie muszą naprawdę odzwierciedlać widownię, do której są kierowane. Nie do każdego odbiorcy da się dotrzeć bezpośrednio, właśnie przez ogromne zróżnicowanie. Musimy brać pod uwagę także dobro szerokiej publiczności. To wszystko nie jest łatwe, a my nie jesteśmy w stanie przecież zadowolić wszystkich, prawda?

mówi Bob Iger