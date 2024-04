Wiemy, kto zagra Silver Surfera w nowej „Fantastycznej Czwórce”. To aktorka z "Ozark"

Disney, po wykupieniu wytwórni Fox, trzymał fanów w niepewności. O tym, że istnieją plany stworzenia nowej „Fantastycznej Czwórki”, mówiło się od bardzo dawna. Jednak szczegóły długo były trzymane w tajemnicy. W końcu jednak dowiedzieliśmy się, kto zostanie aktorskim członkiem „pierwszej rodziny Marvela”. Reeda Richardsa (Mister Fantastic) zagra ulubieniec publiczności - Pedro Pascal - znany z ról Dina Djarina z „The Mandalorian” oraz Joela z „The Last of Us”.



U jego boku stanie Vanessa Kirby jako Sue Storm (Invisible Woman). Kobietę można kojarzyć przede wszystkim z udziału w serialu „The Crown”. Joseph Quinn zagra Johnny’ego Storma (Human Torch), z kolei Ebon Moss-Bachrach wcieli się w rolę Bena Grimma (The Thing). Tak właśnie prezentowała się ogłoszona przez Disneya obsada. Oczywiście nie była ona jeszcze pełna i prawdopodobnie do samego końca widzowie nie będą wiedzieli, kto jeszcze pojawi się na ekranie. Źródła portalu Deadline zapewniają jednak, że pewne jest jeszcze jedno nazwisko.