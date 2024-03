Wiadomo już, że „Piraci z Karaibów 6” powstaną na pewno. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Craiga Mazina, twórcy niezwykle udanych seriali HBO – „The Last of Us” i „Czarnobyla”. Potwierdził on, że Disney ostatecznie podejmie się realizacji jego artystycznej wizji na odświeżenie serii. Zapewnił również, że scenariusz jest już w pełni gotowy. W wywiadzie Mazin wspominał wielokrotnie o „dziwacznym” pomyśle. Do tej pory nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. Można śmiało przypuszczać, że planów na powrót do pirackiej sagi było kilka, ale ostatecznie wybrano ten najbardziej pokręcony.