Prime Video: co obejrzeć w weekend? Te produkcje zaraz znikną z serwisu

To także ostatnia szansa na obejrzenie filmu "Halloween" w reżyserii Davida Gordona Greena z Jamie Lee Curtis. Aktorka powraca do swojej kultowej kreacji, by jako Laurie Strode stawić czoła Michaelowi Myersowi, przez którą jest prześladowana od chwili ucieczki z krwawej halloweenowej imprezy cztery dekady wcześniej.