Twórca "The Boys" potwierdza: wielki komiksowy twist dotyczący Homelandera nie trafi do serialu

W komiksach Noir przez cały czas jest klonem Homelandera i tak naprawdę to on robi te wszystkie przerażające rzeczy. To potężny zwrot akcji. Ale wygląda to tak, że złoczyńca, którego poczynania tak długo śledzę, tak naprawdę nie jest złoczyńcą. Jestem pewien, że niektórzy fani będą wściekli, ale po prostu nie wydaje mi się to satysfakcjonujące. Myślę, że jeśli już podążałem za tym antagonistą, to chcę, żeby był właśnie nim - dlatego też nigdy nie byłem specjalnie zainteresowany wątkiem klonowania.



Poza tym klonowanie wydaje mi się zbyt - to może zabrzmieć głupiutko - „magiczne” dla tego serialu. Próbujemy powiedzieć, że superbohaterowie to wyjątek, ale wszystko inne staramy się uczynić jak najbardziej ugruntowane. Zwrot akcji w komiksie ujawnia, że Black Noir oszukiwał Homelandera, aby ten myślał, że ma alternatywną osobowość - stopniowo go psując. Kiedy tajemniczy supek okazuje się być klonem, wnet staje się głównym antagonistą historii, zabijając przy tym oryginalną wersję siebie. Jest to dalekie od wersji Noira, którą przedstawiliśmy w serialu - czyli członka Payback, który doznał uszkodzenia mózgu za sprawą Soldier Boya.