Amazon ma dla was nowy thriller akcji. Intensywny, gęsty, idealny na weekendowy wieczór

Zdecydowanie chętniej sprawdzam bowiem debiutantów niż twórców, którzy mają już na koncie trochę zrealizowanych produkcji, z których większość to, delikatnie pisząc, porażki. Dobrze zrobiłem - okazało się bowiem, że „Czas gniewu” to naprawdę solidny gatunkowiec, gęściutki thriller akcji, który idealnie sprawdzi się w weekendowy wieczór.



Ten brytyjski obraz powstał na podstawie oryginalnego scenariusza, który Guardowie napisali wespół z Romanem Bennettem (inspirację dla skryptu stanowiła książka „The Road to Balcomble Street” autorstwa Stevena P. Moyseya). Zadebiutował w Sky Cinema w Wielkiej Brytanii, Irlandii i kilku innych krajach w maju 2023 r., a niedawno dotarł również do dostępnych w Polsce serwisów streamingowych. Rozgrywająca się w 1975 r. fabuła skupia się na członku IRA, który jest świadkiem zastrzelenia swojej ciężarnej żony przez brytyjskiego żołnierza. Ranny i uznany za zmarłego Michael ucieka do Londynu, by zaplanować zemstę. Tymczasem strzelec wyborowy Henry, który zabił kobietę przypadkiem, mierzy się z traumą po tym wydarzeniu. By uniknąć sądzenia za morderstwo, decyduje się przyjąć ofertę niejakiego Hollanda - człowieka werbującego specjalistów do tajnej jednostki.