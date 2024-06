Serial „The Boys” wrócił i jest znacznie lepszy, niż był. Widzieliśmy 4. sezon

Wirtuozersko rozpisana fabuła przystaje jedynie na chwilę, aby dać widzom nie tylko odetchnąć, co zaskoczyć ich kolejną porcją przerysowanej przemocy i wykręconego seksu. „The Boys” to ciągle festiwal flaków, krwi i innych płynów ustrojowych, w przeciwieństwie jednak do poprzednich sezonów (i znacznej części „Gen V”) nie miałem poczucia, aby te sceny służyły jedynie rozrywce scenarzystów i ludzi od efektów specjalnych. Twórcy najwyraźniej, podobnie jak bohaterowie, zrobili krok wstecz i skupili się na historii, nie zaś na ciągłym szokowaniu widzów. Nie dość, że się udało, to serial nie stracił ani odrobiny tego charakterystycznego (i trochę obrzydliwego) rysu.



4. sezon „The Boys” ma wszystko to, za co pokochaliśmy ten serial. Mam jednak poczucie, że to pierwszy raz, kiedy Eric Kripke i jego ekipa postanowili poprawić swoje wulgarne dziecko i pozwolić mu choć odrobinę dorosnąć. W mojej opinii to najlepszy z dotychczasowych sezonów.



Serial „The Boys” dostępny jest na Prime Video.