Prime Video w marcu rozbije bank. Mocarna lista nowości

Guy Ritchie dotychczas nie spełnił obietnicy i nie dał nam 3. odsłony serii o Sherlocku Holmesie z Robertem Downeyem Jr w tytułowej roli. W ramach pocieszenia zafundował nam jednak zupełnie nowy serial o młodszej wersji tej postaci. „Młody Sherlock” to dla wielu fanów jedna z najważniejszych premier miesiąca - produkcja, która pokaże początki legendy najsłynniejszego detektywa świata i zabierze widzów do czasów, gdy jego niezwykły talent dopiero się kształtował. Miłośników kryminałów powinna też zainteresować „Scarpetta” - ekranizacja bestsellerowej serii z Nicole Kidman w roli legendarnej patolog sądowej.



Osobiście najbardziej ekscytuję się powrotem znakomitego „Niezwyciężonego”; poza tym na subskrybentów czekają też świeżutkie premiery prosto z kina. Rzućmy okiem.

Prime Video na marzec 2026 - lista nowości. Co obejrzeć?

Scarpetta

Serial ożywia kultową postać literacką Patricii Cornwell w nowiutkim serialu, w którym Nicole Kidman wciela się w tytułową rolę dr Kay Scarpetty. Utalentowana lekarka medycyny sądowej jest zdeterminowana, by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku. Premiera 11 marca.

Młody Sherlock

Charyzmatyczny, zbuntowany młodzieniec - Sherlock Holmes - spotyka Jamesa Moriarty’ego i zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni jego życie. premiera 4 marca.

Niezwyciężony, sezon 4.

Powrót najchętniej oglądanego serialu animowanego w historii Prime Video - to ścisła czołówka wszelkich superbohaterskich produkcji. Świat podnosi się po katastrofie, a odmieniony Mark wciąż walczy o bezpieczeńśtwo swojego domu i bliskich - co prowadzi go, rzecz jasna, na kurs kolizyjny z kolejnym zagrożeniem, mogącym na zawsze zmienić losy ludzkości. Premiera 18 marca.

Zabójcza pointa

Thriller pełen akcji. Pięć skłóconych ze sobą baletnic jedzie na prestiżowy konkurs taneczny. Gdy nagle ich autokar psuje w odległym lesie, nie mając innego wyjścia, z niechęcią szukają schronienia w budzącym niepokój przydrożnym zajeździe prowadzonym przez Devorę Kasimer, samotną i genialną byłą baletnicę. Od chwili przyjazdu coś wydaje się bardzo nie tak, a najgorsze przeczucia bohaterek przekształcają się w rzeczywistość. Premiera 25 marca.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka

Jedną z ciekawszych premier filmów, które w ubiegłym roku gościły w kinach, z całą pewnością jest (zaraz obok „Wielkiego marszu”!) „Ballerina”, spin-of Johna Wicka. Wiecie, czego spodziewać się po tym filmie. Jakością nieco odstaje od głównej serii, ale... tylko nieznacznie. Również potrafi zapewnić sporo niezobowiązującej frajdy. Premiera 13 marca.

Prime Video - marzec - pozostałe premiery

FILMY ORYGINALNE

Zeta, produkcja własna, Hiszpania - 20 marca

SERIALE ORYGINALNE

Pocałunek syreny (Siren’s Kiss), sezon 1 - już dostępny

Deadloch, sezon 2 - 19 marca

Animal Love (Amor Animal), sezon 1 - 20 marca

Bait, sezon 1 - 25 marca

Dom Dawida, sezon 2 - 27 marca

FILMY KINOWE

Drakula. Historia wiecznej miłości - 6 marca

Wielki marsz - 20 marca

90 minut do wolności - 22 marca

Anioł stróż - 27 marca

POZOSTAŁE FILMY

Shrek - już dostępny

Tomb Raider - już dostępny

Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali (Sherlock Gnomes) - już dostępny

P.S. Kocham Cię - 14 marca

Menu - 28 marca

Kac Vegas, wszystkie części - 31 marca

Tenet - 31 marca

Ciekawy przypadek Benjamina Buttona - 31 marca

Narodziny gwiazdy - 31 marca

Ocean's Eleven: Ryzykowna gra - 31 marca

Mroczny Rycerz powstaje - 31 marca

Grawitacja - 31 marca

POZOSTAŁE SERIALE

Day one, sezon 1 - 13 marca

Prawo i Porządek: Sekcja Specjalna (Law & Order: Svu), sezon 16 - 18 marca

Michał Jarecki 03.03.2026 16:01

