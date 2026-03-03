REKLAMA
Prime Video w marcu rozbije bank. Mocarna lista nowości

To będzie naprawdę dobry marzec dla subskrybentów Prime Video. Najbliższe tygodnie przyniosą historie pełne napięcia, tajemnic i wielkich emocji - od nowych seriali, przez filmy akcji, aż po głośne premiery prosto z kin.

Michał Jarecki
prime video marzec 2026 filmy seriale nowości premiery
Guy Ritchie dotychczas nie spełnił obietnicy i nie dał nam 3. odsłony serii o Sherlocku Holmesie z Robertem Downeyem Jr w tytułowej roli. W ramach pocieszenia zafundował nam jednak zupełnie nowy serial o młodszej wersji tej postaci. „Młody Sherlock” to dla wielu fanów jedna z najważniejszych premier miesiąca - produkcja, która pokaże początki legendy najsłynniejszego detektywa świata i zabierze widzów do czasów, gdy jego niezwykły talent dopiero się kształtował. Miłośników kryminałów powinna też zainteresować „Scarpetta” - ekranizacja bestsellerowej serii z Nicole Kidman w roli legendarnej patolog sądowej.

Osobiście najbardziej ekscytuję się powrotem znakomitego „Niezwyciężonego”; poza tym na subskrybentów czekają też świeżutkie premiery prosto z kina. Rzućmy okiem.

Prime Video na marzec 2026 - lista nowości. Co obejrzeć?

Scarpetta

Serial ożywia kultową postać literacką Patricii Cornwell w nowiutkim serialu, w którym Nicole Kidman wciela się w tytułową rolę dr Kay Scarpetty. Utalentowana lekarka medycyny sądowej jest zdeterminowana, by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku. Premiera 11 marca. 

Młody Sherlock 

Charyzmatyczny, zbuntowany młodzieniec - Sherlock Holmes - spotyka Jamesa Moriarty’ego i zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni jego życie. premiera 4 marca.

Niezwyciężony, sezon 4.

Powrót najchętniej oglądanego serialu animowanego w historii Prime Video - to ścisła czołówka wszelkich superbohaterskich produkcji. Świat podnosi się po katastrofie, a odmieniony Mark wciąż walczy o bezpieczeńśtwo swojego domu i bliskich - co prowadzi go, rzecz jasna, na kurs kolizyjny z kolejnym zagrożeniem, mogącym na zawsze zmienić losy ludzkości. Premiera 18 marca.

Zabójcza pointa

Thriller pełen akcji. Pięć skłóconych ze sobą baletnic jedzie na prestiżowy konkurs taneczny. Gdy nagle ich autokar psuje w odległym lesie, nie mając innego wyjścia, z niechęcią szukają schronienia w budzącym niepokój przydrożnym zajeździe prowadzonym przez Devorę Kasimer, samotną i genialną byłą baletnicę. Od chwili przyjazdu coś wydaje się bardzo nie tak, a najgorsze przeczucia bohaterek przekształcają się w rzeczywistość. Premiera 25 marca.

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka

Jedną z ciekawszych premier filmów, które w ubiegłym roku gościły w kinach, z całą pewnością jest (zaraz obok „Wielkiego marszu”!) „Ballerina”, spin-of Johna Wicka. Wiecie, czego spodziewać się po tym filmie. Jakością nieco odstaje od głównej serii, ale... tylko nieznacznie. Również potrafi zapewnić sporo niezobowiązującej frajdy. Premiera 13 marca.

Prime Video - marzec - pozostałe premiery

FILMY ORYGINALNE

  • Zeta, produkcja własna, Hiszpania - 20 marca

SERIALE ORYGINALNE

  • Pocałunek syreny (Siren’s Kiss), sezon 1 - już dostępny
  • Deadloch, sezon 2 - 19 marca
  • Animal Love (Amor Animal), sezon 1 - 20 marca
  • Bait, sezon 1 - 25 marca
  • Dom Dawida, sezon 2 - 27 marca

FILMY KINOWE

  • Drakula. Historia wiecznej miłości - 6 marca
  • Wielki marsz - 20 marca
  • 90 minut do wolności - 22 marca
  • Anioł stróż - 27 marca

POZOSTAŁE FILMY

  • Shrek - już dostępny
  • Tomb Raider - już dostępny
  • Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali (Sherlock Gnomes) - już dostępny
  • P.S. Kocham Cię - 14 marca
  • Menu - 28 marca
  • Kac Vegas, wszystkie części - 31 marca
  • Tenet - 31 marca
  • Ciekawy przypadek Benjamina Buttona - 31 marca
  • Narodziny gwiazdy - 31 marca
  • Ocean's Eleven: Ryzykowna gra - 31 marca
  • Mroczny Rycerz powstaje - 31 marca
  • Grawitacja - 31 marca
POZOSTAŁE SERIALE

  • Day one, sezon 1 - 13 marca
  • Prawo i Porządek: Sekcja Specjalna (Law & Order: Svu), sezon 16 - 18 marca
Michał Jarecki
03.03.2026 16:01
Tagi: Co obejrzeć?Prime Video
