Chyra jako Jan Paweł II, Ruffalo w roli głównej. Tak wygląda Santo Subito!
To może być jedna z najciekawszych premier nadchodzącego roku, zwłaszcza dla polskich widzów. Andrzej Chyra wcieli się w postać Jana Pawła II w nowym filmie „Santo Subito!” w reżyserii Bertranda Bonello.
Zapowiada się hit, przynajmniej w Polsce. Nadchodzący film w reżyserii Bertranda Bonello (m. in. „Bestia”) opowie o procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Produkcja może i nie byłaby aż tak wyczekiwana, gdyby nie fakt, że zobaczymy w niej naprawdę doborową obsadę, w tym polskiego aktora.
Andrzej Chyra jako Jan Paweł II – obsada Santo Subito
Główną rolę zagra Mark Ruffalo. Wcieli się on w amerykańskiego księdza, który został wezwany przez Watykan, aby prezentował krytyczną postawę wobec życia papieża i jego drogi do kanonizacji. Na ekranie zobaczymy również Charlotte Rampling, która wcieli się w Annę Tymieniecką, przyjaciółkę Karola Wojtyły.
Wśród obsady aktorskiej nie zabrakło Polaków. Andrzej Chyra wcieli się w Jana Pawła II, a Cezary Żak zagra osobistego sekretarza i współpracownika papieża.
Mimo że media zapowiadają, iż „Santo Subito” będzie thrillerem, nie zabranie istotnych wątków biograficznych. W obsadzie możemy zobaczyć między innymi Adama Bessę, który zagra Aliego Agçę, zamachowca, który usiłował zabić Jana Pawła II.
Film będzie kręcony we Włoszech i w Polsce (w Warszawie i Szczawinicy).
Akcja scenariusz rozgrywa się po śmierci papieża 2 kwietnia 2005 roku. Thriller śledzi losy Murolo, który przesłuchując świadków, sam wystawi swoją wiarę na ciężką próbę.
