Czekacie na 2. sezon "Wednesday"? Mamy dla was dobrą wiadomość. Niestety złą też

"Wednesday" jest aktualnie najpopularniejszym serialem anglojęzycznym Netfliksa wszech czasów. Produkcją z Jenną Ortegą z miejsca zresztą stała się hitem. Pod względem oglądalności nie przebiła co prawda "Squid Game" (najpopularniejszy serial nieanglojęzyczny), ale 4. sezon "Stranger Things" już tak. Platforma zmieniła co prawda metodologię jej mierzenia, ale produkcja i tak rozbiła przecież bank. Stała się nie tylko hitem serwisu, ale również viralem.



Chociaż "Wednesday" z miejsca stała się hitem, ze względów licencyjnych platforma nie mogła od razu zamówić 2. sezonu. Zielone światło pojawiło się dopiero po dłuższej chwili. Potem - z różnych powodów - zdjęcia były kilkukrotnie przesuwane. Ekipa w końcu jednak wraca na plan. Jak już wiadomo, produkcja ruszy tym razem w Irlandii. A stanie się to jeszcze w tym miesiącu.