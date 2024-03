Twórcy "Problemu trzech ciał" z wielką nadzieją mówią o kolejnych sezonach. "Chcemy dobrnąć do końca opowieści"

Pamiętacie, ile trzeba było czekać, aż Netflix da zielone światło na kontynuację "Sandmana"? Albo "Wednesday", aktualnie najpopularniejszego serialu anglojęzycznego platformy? To ekstremalne przypadki, bo problemami w ich przypadku były prawa do franczyz, do których tytuły należą. Jeśli zaś chodzi o przyszłość "Problemu trzech ciał" serwis podejmie decyzję zapewne szybciej. Na razie o 2. jej sezonie jednak nie mówi. Choć przecież pierwsza odsłona, zgodnie z oczekiwaniami, z miejsca stała się hitem.



W Polsce "Problem trzech ciał" od czasu swej premiery zajmuje pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie. Nasz kraj nie jest wcale wyjątkiem. Według FlixPatrol produkcja podbiła również wiele innych rynków. Na pierwsze oficjalne wyniki musimy poczekać do środy, ale twórcy serialu już mają powody, aby z optymizmem spoglądać w przyszłość.



Więcej o "Problemie trzech ciał" poczytasz na Spider's Web: