"Przesilenie zimowe" online: gdzie obejrzeć nominowaną do Oscara produkcję w VOD?

"Przesilenie zimowe" wzięło udział w tegorocznym wyścigu o Oscara. Produkcja Alexandra Payne'a nominowana była w pięciu kategoriach, w tym za najlepszy film. Szansę na statuetkę miał także Paul Giamatti (najlepszy aktor pierwszoplanowy), David Hemingson (najlepszy scenariusz oryginalny) oraz Kevin Tent (najlepszy montaż). Ostatecznie wyjątkową nagrodą za jedną z głównych ról została uhonorowana Da'Vine Joy Randolph i było to jedyne wyróżnienie dla produkcji, o której w tym i minionym roku było niezwykle głośno. Dlatego jeśli macie ochotę obejrzeć "Przesilenie zimowe", które zadebiutowało na dużych ekranach pod koniec stycznia, teraz macie szansę zrobić to bez wychodzenia z domu - film lada chwila wpadnie do VOD.