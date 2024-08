Quentin Tarantino nie pracuje nad nowym filmem. Jest zajęty tworzeniem czegoś zupełnie innego

Z drugiej strony nie byłoby zaskakującym, gdyby Tarantino wrócił do „The Movie Critic” (reżyser przepisał scenariusz, miał nowy szkic, ale potem zmienił zdanie i porzucił ten temat). Praktycznie to samo zrobił z „Nienawistną ósemką” - początkowo porzucił ten koncept, gdy skrypt wyciekł do sieci, a ostatecznie stwierdził, że jednak go zrealizuje - co też zrobił, wiele miesięcy później.



Czytaj więcej o Tarantino na łamach Spider's Web: