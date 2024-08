Quentin powiedział o mnie ostatnio jakieś g***o, co mnie trochę wkurza. Udzielił wywiadu, w którym wymieniał gwiazdy filmowe, a w pewnym momencie jakiś facet spytał go: „a co z George’em”? Na co odpowiedział: „on nie jest gwiazdą filmową” i dosłownie dodał: „podaj mi tytuł jakiegoś jego hitu w tym tysiącleciu”. Pomyślałem sobie: serio, w tym tysiącleciu? To praktycznie cała moja cholerna kariera! Więc teraz myślę sobie - okej, stary, spier***aj.