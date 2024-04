Gdyby Quentin Tarantino kręcił w Polsce, robiłby właśnie takie filmy. "Kosa" obejrzycie w SkyShowtime

Twórcy polskiego kina historycznego mają zazwyczaj problem ze złolami. Nie potrafią ich wprowadzać. Ci dobrzy o nich gadają, a my mamy drżeć ze strachu, słuchając, do czego są zdolni. Jak to ma niby działać? Kino to nie literatura. Maślona doskonale to rozumie, dlatego w "Kosie" czarny charakter wchodzi na pełnej. Grany przez Roberta Więckiewicza rotmistrz Iwan Dunin to dystyngowany rosyjski żołnierz, który szarmancko odnosi się do kobiet. Kiedy jednak zostaje wyzwany na pojedynek, szybko rozprawia się z machającym szabelką śmiałkiem.