„The Movie Critic” nie powstanie. Quentin Tarantino rezygnuje ze swojego "ostatniego filmu"

Quentin Tarantino nigdy nie chciał nawet słuchać sugestii ludzi, którzy mówili mu, żeby nie rezygnował z kariery tak szybko. On sam ustalił sobie limit i chciał się go konsekwentnie trzymać. Nie planował jednak pełnej emerytury. Podkreślał, że nadal chce być twórcą, ale innych form. Wspominał o napisaniu powieści, marzyła mu się też rola dramatopisarza oraz reżysera teatralnego. Co ciekawe, ma już podobno nawet pomysł na sztukę. Chciałby przenieść film „Nienawistna ósemka” z 2015 roku na scenę, co wcale nie byłoby złym pomysłem, ponieważ sama konstrukcja tego tytułu wskazuje na to, że twórca już wcześniej wiedział o tym, że da mu kiedyś drugie życie, w nieco odmiennej formie. Zresztą Tarantino przed oficjalną premierą „Nienawistnej ósemki” zorganizował wydarzenie, podczas którego czytał scenariusz na żywo, przed zgromadzoną publiką. To przekonało go, że film powinien ujrzeć światło dzienne. Wcześniej miał pewne obawy, ponieważ scenariusz do niego wyciekł do sieci, czego reżyser się nie spodziewał.