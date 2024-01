Aktor z "Reachera" potrzebował operacji. "Zniszczyłem swoje ciało"

Alan Ritchson, odtwórca tytułowej roli w serialu „Reacher”, to doskonały wybór castingowy - choć przecież niewiele brakowało, by brakujące 5 cm wzrostu zaważyły o negatywnym rozpatrzeniu tego zgłoszenia. Na całe szczęście ten byczek przekonał do siebie ekipę - musiał jednak przybrana wadze. I to niemało, jeśli wziąć pod uwagę krótki czas na dobudowanie tkanki mięśniowej. Jak się okazało, nie wyszło to aktorowi na zdrowie.



Nie było tajemnicą, że Ritchson musiał przytyć 30 funtów, czyli prawie 14 kg specjalnie do występu w adaptacji prozy Lee Childa. W nowym wywiadzie dla „GQ” Ritchson wyjawił, że chęć zwiększenia mięśni w krótkim czasie bez żadnych dróg na skróty wymagała ogromu ciężkiej pracy. Aktor stwierdził, że w gruncie rzeczy trenował zbyt dużo - co doprowadziło go do punktu, w którym potrzebował operacji, by złagodzić wyrządzone ciału szkody.



Czytaj więcej o Reacherze w Spider's Web: