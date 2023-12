"Rebel Moon": kiedy premiera? Film pojawi się wcześniej niż planowano

"Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia", czyli otwarcie nowego uniwersum sci-fi, stworzonego od podstaw przez Zacka Snydera, wkrótce wyląduje na Netfliksie. Będzie to pierwszy z dwóch wysokobudżetowych, składających się na jedną spójną opowieść obrazów w klimacie space opery. Fabuła skupia się na spokojnej, leżącej w dalekim zakątku galaktyki księżycowej kolonii, której pewnego dnia zaczyna zagrażać imperialna armia regenta Balisariusa. Prości, niepotrafiący walczyć mieszkańcy nie mają żadnych możliwości, by stawić opór wyzyskującym ich najeźdźcom. Żyjąca wśród nich Kora (Sofia Boutella), kobieta o tajemniczej przeszłości, postanawia to zmienić - wyrusza w podróż, podczas której próbuje zebrać wyszkolonych wojowników (outsiderów, buntowników, wojennych sierot), jednocząc ich pod sztandarem zemsty, odkupienia i walki o wolność. Początkowo film miał być osadzony w uniwersum "Star Wars".



Niedawno Snyder podzielił w social mediach nową informacją dotyczącą premiery.



