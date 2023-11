Zack Snyder skończył już z superbohaterami, ale jeden film dla DC bądź Marvela by zrobił

"Rebel Moon" to filmowe wydarzenie - epickie science fiction dla Netfliksa, z którym Zack Snyder współpracuje odkąd Warner Bros. zdecydowało odciąć go od superbohaterskiego DC. To on był przecież architektem DCEU. Fani wciąż nie mogą przeboleć decyzji wytwórni, aby z niego zrezygnować. On sam jednak uważa, że ten rozdział w karierze ma już za sobą.



Zack Snyder zdradził, że na razie superbohaterowie go nie interesują. Całkowicie skupia się bowiem na uniwersum "Rebel Moon", które - co ciekawe - pierwotnie mogło być "Gwiezdnymi wojnami". Mimo to w niedawnym wywiadzie wskazuje dwa komiksy, jakie mógłby ewentualnie przenieść na wielki ekran. EWENTUALNIE.



