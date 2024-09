Remigiusz Mróz wyznał, że chodził do klasy z seryjnym mordercą

Inne źródło podaje, że na ciałach ofiar pisał też „Tantal” - a na pytanie sędziego o to, co oznacza to słowo, odpowiedział, że jest to „grecki bóg, który został przeklęty”. Według mitologii Tantal uchodził za syna Zeusa i Pluto. Początkowo uwielbiany przez bogów, zaczął wątpić w ich wszechwiedzę i fakt, że rzeczywiście są bogami - wpadł zatem na pomysł poddania próbie ich zdolności i jako jeden z posiłków na zorganizowanej przez siebie wieczerzy podał im pieczeń z własnego syna. Gdy goście odkryli zbrodnię Tantala, najpierw uwięzili go pod górą Sipylos, a następnie strącili w czeluści Tartaru do sadzawki. Tam był męczony głodem i pragnieniem; woda sięgała mu do szyi, ale nie mógł się jej napić - za każdym razem, gdy próbował, poziom cieczy obniżał się, uniemożliwiając więźniowi ugaszenie pragnienia. Na podobnej zasadzie nie mógł skosztować owoców z pobliskich drzew. Nigdy nie mógł zdobyć tego, czego pragnął.



W areszcie K. przyznał się również do zamordowania Georga Ehrlandera, 79-letniego Szweda. Twierdził, że działał pod wpływem „wewnętrznych głosów”. Policja nie wykluczała, że opolanin jest też sprawcą innych zabójstw, do których doszło na przestrzeni lat w Europie. Wiązano go m.in. z usiłowaniem morderstwa w Salzburgu, z morderstwami w Holandii i Czechach.



W 2016 r. skierowano go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Biegli uznali, że co najmniej od 10 lat cierpiał na nieuleczalną schizofrenię paranoidalną. Do domów ofiar wkradał się po to, by umyć się i najeść, ale nie planował nikogo zabijać. Ławnicy uznali, że nie jest człowiekiem złym, ale ciężko chorym.



