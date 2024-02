"Forst" - czy będzie 2. sezon? Otwarte zakończenie serialu nasuwa kilka wniosków

Nadzieję na kontynuację daje także otwarte zakończenie serialu. Analizując finał produkcji, doszliśmy do wniosku, że nasuwa ono dwie perspektywy: albo Olga współpracowała z Bestią z Giewontu, albo chciała rozprawić się z nią na własną rękę. I choć 2. sezon miałby ponownie opierać się o powieści, trudno powiedzieć, w jaki sposób twórcy chcieliby do niego podejść, ponieważ ich wizja znacząco odbiegła od tego, co działo się w książkach Remigiusza Mroza.



Głównym motywem kontynuacji z pewnością byłoby śledztwo w sprawie Forsta, ponieważ po 1. sezonie to na niego spadły podejrzenia w sprawie morderstw, za które odpowiedzialny był Gjord Hansen. Skupiono by się również na poczynaniach Olgi, której motywacje co do wywiezienia Iwo Eliasza wciąż pozostają niejasne - być może dziennikarka również ma wspólną przeszłość z seryjnym mordercą? Twórcy prawdopodobnie przedstawią bardziej szczegółowo relacje Dominiki Wadryś-Hansen z jej mężem - do tej pory postanowiła bronić Bestii z Giewontu i wrobić Forsta w serię morderstw. Jak będzie wyglądać ich relacja dalej? Czy władze dowiedzą się, że to jej mąż jest poszukiwanym mordercą? Na te i inne odpowiedzi będziemy musieli jednak poczekać do momentu, aż informacja o 2. sezonie "Forsta" zostanie oficjalnie potwierdzona.