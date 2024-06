SkyShowtime szykuje kolejną polską produkcję. Będzie to adaptacja popularnego kryminału

Wygląda na to, że kryminały mają wzięcie - w ostatnim czasie na różnych platformach VOD pojawiło się bowiem kilka adaptacji książek topowych autorów. Na Prime Video można oglądać serial "Nieobliczalna" na podstawie powieści Magdy Stachuli, Canal+ zaprezentował produkcję opartą o "Prostą sprawę" Wojciecha Chmielarza, a z kolei na Netfliksie widzowie na potęgę oglądają "Kolory zła: Czerwień", czyli adaptację kryminału Małgorzaty Oliwii Sobczak.



Do puli polskich produkcji dołączy za jakiś czas "Śleboda", ekranizacja powieści Małgorzaty i Michała Kuźmińskich, która zadebiutuje na platformie SkyShowtime (zdjęcia do produkcji ruszyły w kwietniu tego roku). Wygląda na to, że serwis dopiero się rozkręca, bo "Śleboda" nie będzie jedyną kryminalną adaptacją wyprodukowaną przez SkyShowtime (ofertę platformy sprawdzicie tutaj). Tym razem na tapet wzięto książkę Remigiusza Mroza - "Langer".