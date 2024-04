"Reniferka" od Netfliksa kręciła Polka. Szkoda, że jej świetnego filmu nie będzie w naszym kraju

Ten pełnokrwisty i zmysłowy thriller sukcesywnie pojawia się na kolejnych zagranicznych rynkach. Na niektórych z nich dostępny jest już nawet w dystrybucji internetowej - można wykupić do niego dostęp na platformach VOD. A jak obejrzeć go w Polsce? No właśnie, nie da się tego zrobić w legalny sposób. Co więcej, nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić. Żaden rodzimy dystrybutor jeszcze się tytułem nie zainteresował. A przecież gwiazdorska obsada, uznana już reżyserka i swojsko brzmiące nazwisko współscenarzystki może być skutecznym haczykiem na widzów w naszym kraju. Prawda?