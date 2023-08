Ulubiony program Polaków przesunięty! Zmianę w emisji wywołał mecz

Powód? Dwa mecze polskiej reprezentacji w ramach Mistrzostw Europy siatkarzy. Polacy zmierzą się z Macedonią Północną oraz Albanią. Dla fanów siatkówki z pewnością są to bardzo ważne wydarzenia, lecz dla wielbicieli "Rolnika" już nie tak bardzo. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy telewizja przesuwa programy czy seriale dla sportu, co może świadczyć o tym, jak wielką popularnością cieszą się wśród widzów sportowe wydarzenia; obojętnie, czy jest to piłka nożna czy siatkówka.