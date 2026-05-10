Dua Lipa pozywa Samsunga. Wykorzystał jej zdjęcie na telewizorach

Na sklepowych półkach od jakiegoś czasu można było zauważyć wizerunek Dua Lipy na pudełkach od telewizorów Samsung. Nie wyglądał on, co prawda, jako klasyczna reklama, a raczej jak na przykład fragment jej teledysku (w rzeczywistości jest to zdjęcie z 2024 roku zrobione za kulisami festiwalu Austin City Limits, do którego wokalistka posiada prawa autorskie), ale mimo to był on wyraźnie widoczny na opakowaniu. Jak się okazało, bez wiedzy zainteresowanej. Mimo próśb piosenkarki o zaprzestanie używania jej zdjęcia, marka miała zignorować jej prośbę. Dua Lipa wytoczyła działa i teraz żąda astronomicznej kwoty w ramach pozwu.

Dua Lipa pozywa firmę Samsung za wykorzystanie jej wizerunku na opakowaniach telewizorów

Dua Lipa wniosła pozew opiewający na kwotę 15 mln dol. przeciwko firmie Samsung. Wokalistka zarzuciła producentowi sprzętu elektronicznego, że wykorzystał jej wizerunek do sprzedaży telewizorów bez jej zgody i nie wypłacił jej za to wynagrodzenia. W treści pozwu można przeczytać, że Samsung wykorzystywał wizerunek artystki już od ubiegłego roku. Kiedy piosenkarka się o tym dowiedziała, zażądała, by firma przestała to robić, jednak marka miała na te prośby zareagować z lekceważeniem i odrzuciła tę prośbę.

Twarz pani Lipy została w widoczny sposób wykorzystana w masowej kampanii marketingowej produktu konsumenckiego bez jej wiedzy, bez wynagrodzenia i bez możliwości wyrażenia przez nią jakiejkolwiek opinii, kontroli lub wkładu. Pani Lipa nie wyraziła zgody na takie wykorzystanie i nie wyraziłaby jej - czytamy w pozwie zacytowanym przez serwis Variety.

Prawnicy Dua Lipy wspomnieli, że Samsung czerpał zyski, umieszczając twarz artystki na opakowaniach swoich produktów. Argumentował to w taki sposób, że klienci mogli odnieść wrażenie, że piosenkarka promuje ten produkt i niektórzy kupowali go głównie z tego powodu. W pozwie przytoczono nawet wpisy osób, które "zostały przekonane" przez Dua Lipę do zakupu telewizorów.

"Nawet nie planowałem kupować telewizora, ale zobaczyłem pudełko, więc postanowiłem go wziąć" - wypowiedział się jeden z konsumentów. Inny stwierdził wprost, że kupił produkt, tylko dlatego, że znajduje się na nim wizerunek artystki, ponieważ uwielbia piosenkarkę i ma na jej punkcie obsesję. Jeszcze inny doszedł do wniosku, że wystarczy po prostu umieścić na jakimś produkcie zdjęcie Dua Lipy, a wszystko się sprzeda.

Ostatecznie w pozwie na kwotę 15 mln dol. zarzucono Samsungowi naruszenie praw autorskich, naruszenie kalifornijskiej ustawy o prawie do wizerunku, naruszenie federalnej ustawy Lanham Act oraz naruszenie praw do znaków towarowych.

Anna Bortniak 10.05.2026 09:36

