Dla takich kryminałów użytkownicy Netfliksa zarywają nocki. Brawurowy skok na nasz czas
Na Netfliksa zmierza serial, który ma zamiar skraść wam czas. W dodatku chce to zrobić w brawurowy sposób. Wszystko wskazuje na to, że "Nemezis" swój cel osiągnie. Od kryminałów użytkownicy platformy nie lubią się przecież odrywać.
W mijającym tygodniu dla użytkowników Netfliksa liczyła się tylko jedna nowość. W końcu czekali na nią jakieś pięć lat. W miniony czwartek wreszcie pojawił się na platformie 2. sezon "Kasztanowego ludzika". W 2021 roku skandynawski kryminał zawrócił widzom w głowach. Wszyscy oglądali go jak szaleni. Pomimo wyjątkowo długiej przerwy okazuje się, że teraz sytuacja się powtarza. Każdy chce sprawdzić, jak dalej potoczy się śledztwo znanych nam już detektywów. Dostają co prawda nową sprawę, ale łączy się ona z poprzednią, przykuwając subskrybentów przed ekrany.
Bo użytkownicy Netfliksa uwielbiają kryminały. Dlatego platforma tyle ich dostarcza. Ciągle robi nowe, żebyśmy tylko w napięciu odpalali jeden za drugim. Nie inaczej jest tym razem. Kurz po 2. sezonie "Kasztanowego ludzika" jeszcze przecież nie opadł, a serwis już szykuje się do premiery kolejnego serialu, od którego się nie oderwiemy. "Nemezis" brzmi na hit przyszłego weekendu.
"Nemezis" niby opowiada dobrze nam znaną historię. Skupia się bowiem na mężczyznach po przeciwnych stronach prawa. Nieustępliwy policjant popada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja odpowiedzialnego za serię brawurowych rabunków. Postanawia go dopaść za wszelką cenę. I niby dałoby się przewidzieć, jak to wszystko się potoczy. Oficjalny opis fabuły od Netfliksa obiecuje jednak, że serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału i podsyca je emocjonującą grą na śmierć i życie, rodzinnymi relacjami i wybuchową akcją. Nic tylko oglądać. I to szybko.
Użytkownicy Netfliksa mają to do siebie, że z oglądaniem kryminałów się nie ociągają. Gdy tylko jakiś wbija od razu się na niego rzucają i najchętniej nie przerywaliby do napisów końcowych ostatniego odcinka. Nawet jesli oznacza to zarwanie nocki. Dlatego właśnie "Nemezis" zapowiada się na serial, dla którego zrezygnują ze snu. Być może nawet z weekendowego wypadu ze znajomymi, bo przecież produkcja zadebiutuje na platformie już w przyszły czwartek. W sam raz, żeby relaksować się przy niej po cieżkim tygodniu.
Być może myślicie, że o tym zarywaniu nocki piszemy na wyrost. Ale w tym wypadku binge-watching naprawdę jest strategią, jaką warto przyjąć. W końcu dzień po "Nemezis" na Netfliksie zadebiutuje wyczekiwany "Berlin i Dama z gronostajem". Dobrze kojarzycie, że to 2. sezon spin-offu jednego z najpopularniejszych seriali platformy. Chodzi oczywiście o produkcję poświęconą bohaterowi "Domu z papieru".
W nowym sezonie spin-offu "Domu z papieru" tytułowy Berlin wraca wraz z ekipą, aby przeprowadzić kolejny brawurowy skok.
Tym razem na celownik bierze słynny obraz Leonarda Da Vinci. Wszystko skrupulatnie przygotowuje, aby razem z "Nemezis" skraść wam cały weekend. Nie opierajcie się. I tak tym serialom ulegniecie. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Czas więc się z tym pogodzić i poddać nadchodzącym serialom Netfliksa.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Dr Seuss: Przygody Hortona: Sezon 2 04/05/2026
- Funny AF with Kevin Hart 05/05/2026
- Odliczanie: Rousey vs. Carano 06/05/2026
- Koszmarni eks: Sezon 2 06/05/2026
- Love is Blind: Polska 06/05/2026
- Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/05/2026
- Łączy nas krew 07/05/2026
- Legendy 07/05/2026
- Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego 07/05/2026
- Niezwykle szlachetne stworzenia 08/05/2026
- Dziękuję, następny: Sezon 3 08/05/2026
- Mój królewski wróg 08/05/2026
- Zabójcze ciało 08/05/2026
- Oczy anioła 08/05/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- The Roast of Kevin Hart 11/05/2026
- Pop Culture Jeopardy! 11/05/2026
- Wszyscy mają się dobrze: Sezony 1-2 11/05/2026
- Gladiator II 12/05/2026
- Sex Story 12/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy 12/05/2026
- Krótka historia Martina Shorta 12/05/2026
- Devil May Cry: Sezon 2 12/05/2026
- Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji 13/05/2026
- Kraven Łowca 13/05/2026
- Doskonale dopasowani: Sezon 4 13/05/2026
- Między ojcem a synem 13/05/2026
- Koguciki: Sezon 2 13/05/2026
- Bratnia dusza 14/05/2026
- Nemezis 14/05/2026
- Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli 15/05/2026
- The WONDERfools 15/05/2026
- Berlin i „Dama z gronostajem” 15/05/2026
- Zgadnij kto 15/05/2026
- One Piece: Enter Chopper at the Winter Island 15/05/2026
- Gala wręczenia nagród „Las Culturistas” 15/05/2026
- Ronda Rousey vs. Gina Carano 17/05/2026