Dla takich kryminałów użytkownicy Netfliksa zarywają nocki. Brawurowy skok na nasz czas

W mijającym tygodniu dla użytkowników Netfliksa liczyła się tylko jedna nowość. W końcu czekali na nią jakieś pięć lat. W miniony czwartek wreszcie pojawił się na platformie 2. sezon "Kasztanowego ludzika". W 2021 roku skandynawski kryminał zawrócił widzom w głowach. Wszyscy oglądali go jak szaleni. Pomimo wyjątkowo długiej przerwy okazuje się, że teraz sytuacja się powtarza. Każdy chce sprawdzić, jak dalej potoczy się śledztwo znanych nam już detektywów. Dostają co prawda nową sprawę, ale łączy się ona z poprzednią, przykuwając subskrybentów przed ekrany.



Bo użytkownicy Netfliksa uwielbiają kryminały. Dlatego platforma tyle ich dostarcza. Ciągle robi nowe, żebyśmy tylko w napięciu odpalali jeden za drugim. Nie inaczej jest tym razem. Kurz po 2. sezonie "Kasztanowego ludzika" jeszcze przecież nie opadł, a serwis już szykuje się do premiery kolejnego serialu, od którego się nie oderwiemy. "Nemezis" brzmi na hit przyszłego weekendu.

"Nemezis" niby opowiada dobrze nam znaną historię. Skupia się bowiem na mężczyznach po przeciwnych stronach prawa. Nieustępliwy policjant popada w obsesję na punkcie przebiegłego złodzieja odpowiedzialnego za serię brawurowych rabunków. Postanawia go dopaść za wszelką cenę. I niby dałoby się przewidzieć, jak to wszystko się potoczy. Oficjalny opis fabuły od Netfliksa obiecuje jednak, że serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału i podsyca je emocjonującą grą na śmierć i życie, rodzinnymi relacjami i wybuchową akcją. Nic tylko oglądać. I to szybko.

Użytkownicy Netfliksa mają to do siebie, że z oglądaniem kryminałów się nie ociągają. Gdy tylko jakiś wbija od razu się na niego rzucają i najchętniej nie przerywaliby do napisów końcowych ostatniego odcinka. Nawet jesli oznacza to zarwanie nocki. Dlatego właśnie "Nemezis" zapowiada się na serial, dla którego zrezygnują ze snu. Być może nawet z weekendowego wypadu ze znajomymi, bo przecież produkcja zadebiutuje na platformie już w przyszły czwartek. W sam raz, żeby relaksować się przy niej po cieżkim tygodniu.



Być może myślicie, że o tym zarywaniu nocki piszemy na wyrost. Ale w tym wypadku binge-watching naprawdę jest strategią, jaką warto przyjąć. W końcu dzień po "Nemezis" na Netfliksie zadebiutuje wyczekiwany "Berlin i Dama z gronostajem". Dobrze kojarzycie, że to 2. sezon spin-offu jednego z najpopularniejszych seriali platformy. Chodzi oczywiście o produkcję poświęconą bohaterowi "Domu z papieru".

W nowym sezonie spin-offu "Domu z papieru" tytułowy Berlin wraca wraz z ekipą, aby przeprowadzić kolejny brawurowy skok.

Tym razem na celownik bierze słynny obraz Leonarda Da Vinci. Wszystko skrupulatnie przygotowuje, aby razem z "Nemezis" skraść wam cały weekend. Nie opierajcie się. I tak tym serialom ulegniecie. Wszyscy dobrze o tym wiemy. Czas więc się z tym pogodzić i poddać nadchodzącym serialom Netfliksa.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Dr Seuss: Przygody Hortona: Sezon 2 04/05/2026

Funny AF with Kevin Hart 05/05/2026

Odliczanie: Rousey vs. Carano 06/05/2026

Koszmarni eks: Sezon 2 06/05/2026

Love is Blind: Polska 06/05/2026

Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/05/2026

Łączy nas krew 07/05/2026

Legendy 07/05/2026

Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego 07/05/2026

Niezwykle szlachetne stworzenia 08/05/2026

Dziękuję, następny: Sezon 3 08/05/2026

Mój królewski wróg 08/05/2026

Zabójcze ciało 08/05/2026

Oczy anioła 08/05/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

The Roast of Kevin Hart 11/05/2026

Pop Culture Jeopardy! 11/05/2026

Wszyscy mają się dobrze: Sezony 1-2 11/05/2026

Gladiator II 12/05/2026

Sex Story 12/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy 12/05/2026

Krótka historia Martina Shorta 12/05/2026

Devil May Cry: Sezon 2 12/05/2026

Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji 13/05/2026

Kraven Łowca 13/05/2026

Doskonale dopasowani: Sezon 4 13/05/2026

Między ojcem a synem 13/05/2026

Koguciki: Sezon 2 13/05/2026

Bratnia dusza 14/05/2026

Nemezis 14/05/2026

Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli 15/05/2026

The WONDERfools 15/05/2026

Berlin i „Dama z gronostajem” 15/05/2026

Zgadnij kto 15/05/2026

One Piece: Enter Chopper at the Winter Island 15/05/2026

Gala wręczenia nagród „Las Culturistas” 15/05/2026

Ronda Rousey vs. Gina Carano 17/05/2026

Rafał Christ 10.05.2026 08:49

