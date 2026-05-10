Eurowizja 2026 już zaraz. Kiedy i gdzie obejrzeć, kto wystąpi?

Wielkimi krokami zbliża się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który w tym roku odbędzie się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Gdzie obejrzeć Eurowizję i kiedy wystąpi reprezentantka Polski? Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat tegorocznego wydarzenia.

Anna Bortniak
Jubileuszowa 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji rozpocznie się już lada moment. W tym roku wydarzenie wzbudzi sporo emocji - wszystko przez udział Izraela, z powodu którego z konkursu wycofało się 5 państw: Hiszpania (jeden z krajów Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Polska pozostała natomiast na liście krajów, które wezmą udział w Eurowizji. Wiadomo już, że nasz kraj będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Wokalistka miała już raz pojechać na Eurowizję, jednak plany pokrzyżowała pandemia.

W ubiegłym roku wygrał JJ, reprezentant Austrii. W związku z tym, zgodnie z tradycją, że kolejna edycja Eurowizji organizowana jest w kraju zwycięzcy, tegoroczny konkurs odbędzie się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Gdzie i kiedy oglądać etapy wydarzenia oraz występ reprezentantki Polski?

Kiedy Eurowizja 2026? Daty, harmonogram występów, wszyscy reprezentanci

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tegorocznej Eurowizji:

Eurowizja 2026: kiedy półfinały i finał?

70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w Austrii, a konkretnie w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Pierwszy pófinał odbędzie się 12 maja, drugi pófinał będzie można obejrzeć 14 maja, natomiast 16 maja wyemitowany zostanie finał, który wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię Eurowizji. Wydarzenie poprowadzą Victoria Swarovski oraz aktor Michael Ostrowski. 

Eurowizja 2026: gdzie obejrzeć?

Transmisje półfinałów oraz finału tradycyjnie będzie emitować telewizja TVP. Występy będzie można obejrzeć konkretnie na antenie TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00.

Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.

Eurowizja 2026: kiedy wystąpi Alicja Szemplińska?

Na początku kwietnia ogłoszono kolejność wszystkich występów. Alicja Szemplińska, nasza reprezentantka, wystąpi z piosenką "Pray" w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja. Polka pojawi się na eurowizyjnej scenie jako 14. Jej występ będzie można zatem obejrzeć około godziny 22:00.

Eurowizja 2026: wszyscy reprezentanci i piosenki

W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2026 roku weźmie udział 35 krajów. Jest to najniższa frekwencja od czasu wprowadzenia rund półfinałowych w 2004 roku. Oto reprezentanci wszystkich państw oraz ich piosenki w kolejności występowania:

PIERWSZY PÓŁFINAŁ

  1. Mołdawia - Satoshi "Viva, Moldova!"
  2. Szwecja - Felicia "My System"
  3. Chorwacja - Lelek "Andromeda"
  4. Grecja - Akylas "Ferto"
  5. Portugalia - Bandidos do Cante "Rosa"
  6. Gruzja - Bzikebi "On Replay"
  7. Włochy - Sal Da Vinci "Per sempre si"
  8. Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  9. Czarnogóra - Tamara Zivković "Nova zora"
  10. Estonia - Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
  11. Izrael - Noam Bettan "Michelle"
  12. Niemcy - Sarah Engels "Fire"
  13. Belgia - Essyla "Dancing on the Ice"
  14. Litwa - Lion Ceccah "Sólo quiero mas"
  15. San Marino - Senhit "Superstar"
  16. Polska - Alicja Szemplińska "Pray"
  17. Serbia - Lavina "Kraj mene"

DRUGI PÓŁFINAŁ

  1. Bułgaria - Dara "Bangaranga"
  2. Azerbejdżan - Jiva "Just Go"
  3. Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"
  4. Luksemburg - Eva Marija "Mother Nature"
  5. Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"
  6. Francja - Monroe "Regarde!"
  7. Armenia - Simón "Paloma Rumba"
  8. Szwajcaria - Veronica Fusaro "Alice"
  9. Cypr - Antigoni "Jalla"
  10. Austria - Cosmó "Tanzschein"
  11. Łotwa - Atvara "Ena"
  12. Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"
  13. Australia - Delta Goodrem "Eclipse"
  14. Ukraina - Leleka "Ridnym"
  15. Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"
  16. Albania - Alis "Nan"
  17. Malta - Aidan "Bella"
  18. Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"
10.05.2026 07:12
