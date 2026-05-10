Teściowie - gdzie oglądać filmy online? Sprawdzamy

Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że "Teściowie" wyrośli na jedną z najlepszych polskich filmowych serii ostatnich lat. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć wszystkie produkcje, które się do niej zaliczają.

Adam Kudyba
Wiele polskich produkcji może pozazdrościć "Teściom" wyjątkowo świetnego balansu pomiędzy tym, co komediowe, a tym, co dramatyczne. Od kilku lat Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Maja Ostaszewska i Adam Woronowicz tworzą wyjątkowy aktorski kwartet, zapewniający wrażenia na najwyższym poziomie. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie można obejrzeć wszystkie filmy z "Teścioversum", które wymienieni z gracją budują.

Teściowie - gdzie obejrzeć filmy z serii?

Teściowie

Zaraz po ślubie Łukasza Wilka i Weroniki Chrapek ma rozpocząć się ich wesele. Uroczystość jest już przygotowana zgodnie z planem, goście powoli się schodzą, oferta gastronomiczna zaraz urzeczywistni się na stołach, przy których siedzą zaproszeni członkowie obu rodzin. Jest jednak mały, skromny, tyci problem - młodzi w ostatniej chwili odwołują ślub. Pomimo tego, rodzice pana młodego (Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska) i panny młodej (Izabela Kuna, Adam Woronowicz) zjawiają się na weselu. Nastroje między nimi są - mówiąc delikatnie - napięte, co z czasem zmienia się w maraton wzajemnych animozji i niekontrolowaną eskalację konfliktu między rodzinami.

"Teściów" można obejrzeć na Netfliksie i HBO Max.

Teściowie 2

Ślub z pierwszej części się nie odbył. Łukasz i Weronika, dzieci tytułowych bohaterów postanowili zrobić kolejne podejście do ołtarza, równoznaczne z kolejnym spotkaniem dwóch światów: w jednym narożniku rozwiedziona z Andrzejem i nie mniej wyniosła Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie sporo młodszego Jana (Eryk Kulm jr), zaś w drugim - prowincja", czyli Tadeusz i Wanda (Adam Woronowicz i Izabela Kuna). Zanim dojdzie do ślubu, cała czwórka domyślnie spędzi sobie wspólnie dwa regeneracyjne dni. Wiadomo oczywiście, że spokój to ostatnie słowo, które będzie pasować do atmosfery między naszymi bohaterami.

Teściowie 3

Trzecie spotkanie odbywa się u Wandy (Izabela Kuna) i Tadeusza (Adam Woronowicz) Chrapków, a okazją do wspólnej celebracji (i tego, co z niej wyniknie) są chrzciny wnuka. Na Podlasie, nieświadoma przyszłego ochlapania dzidziusia świecona wodą zajeżdża również Małgosia (Maja Ostaszewska), tym razem z eskortą koleżanki psychiatrki imieniem Grażynka (Aleksandra Popławska). Na liście gości nieoczekiwanie znajduje się też były, ale wciąż nierozwiedziony mąż Małgosi, Andrzej (Marcin Dorociński) - i to w dodatku ze swoim synem. Jak nietrudno się domyślić, po raz kolejny wydarzenie domyślnie jednoczące, stanie się polem do wzajemnych pretensji i odkurzonych konfliktów.

10.05.2026 08:03
