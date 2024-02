SAG Awards 2024: kto wygrał? Triumfowali "The Bear" i "Oppenheimer"

Nagrody SAG, czyli Screen Actors Guild, są, obok Oscarów, BAFTA i Złotych Globów, jednymi z najbardziej prestiżowych nagród filmowych. W tym roku wyróżnieni zostali m.in. Lily Gladstone za rolę w produkcji "Czas krwawego księżyca" oraz Elizabeth Debicki za kreację księżnej Diany w "The Crown". Ponadto nagrodę zdobył Pedro Pascal oraz cały zespół kaskaderski z serialu "The Last of Us".