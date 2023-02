Był pocałunek i łzy radości. "Wszystko wszędzie naraz" z historycznym rekordem na gali SAG

Nominowany do Oscara film "Wszystko wszędzie naraz" opowiada historię Evelyn Wang, która znajduje klucz do multiwersum. Pozwala jej to przeanalizować wszystkie ścieżki życiowe, jakimi nie zdecydowała się podążyć, a mogła być zarówno gwiazdą filmową, jak i szefową kuchni Teppanayaki. To także walka z mrocznymi siłami, by ocalić najważniejszą dla Evelyn wartość, jaką jest jej rodzina.