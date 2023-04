Wybieramy najlepsze filmy z Samuelem L. Jacksonem. Pokochał go Quentin Tarantino i George Lucas

W filmie "Spider-Man: Daleko od domu" Samuel L. Jackson odgrywa znaną już w świecie MCU rolę Nicka Fury’ego. Tym razem zwraca się on o pomoc do Spider-Mana, by ten pomógł mu odnaleźć sprawców tajemniczych ataków, które pustoszą kontynent. Superbohater, w którego wcielił się Tom Holland, chcąc nie chcąc, będzie musiał zrezygnować z wakacji w Europie i wraz z Mysterio połączyć siły, by pomóc Fury’emu w odkryciu niebezpiecznej tajemnicy.