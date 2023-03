Shiv jeszcze bardziej przebiegła, ostra i sarkastyczna w 4. sezonie "Sukcesji". Prywatnie Sarah Snook to przeciwieństwo Siobhan Roy

Shiv wyrasta na mózg operacji w knuciu przeciwko ojcu, jednak największe wrażenie w 1. odcinku nowego sezonu robi emocjonalna scena z Tomem( Matthew Macfadyen), gdzie spotykają się w ich niegdyś wspólnym apartamencie. Nie będę dokładnie zdradzać, o co chodzi, natomiast dla mnie to najbardziej poruszające ujęcie w nowym odcinku. Choć ze strony Shiv nie brakuje złośliwości i mocnych słów w stosunku do męża, w pewnym momencie sarkazm ustępuje, zastępując go innymi emocjami, takimi jak rozczarowanie oraz poczucie przegranej, porażki i smutku. Czekam na dalsze rozwinięcie kreacji Shiobhan Roy w kolejnych odcinkach, bo to najmocniejsza kobieca kreacja w całej "Sukcesji". Choć oczywiście kobiet w hitowej produkcji nie brakuje, to jednak Shiv jest postacią krwistą, barwną, choć wiadomo, nazwisko zobowiązuje, więc jako Roy jest zafiksowana na władzę niemniej, niż pozostała trójka braci.