Jeden z najlepszych współczesnych seriali powraca z finałowym sezonem. "Sukcesja" spełniła moje oczekiwania z nawiązką

Zawarty niespodzianie pod koniec poprzedniej odsłony sojusz rodzeństwa Royów nie przyniósł oczekiwanych skutków. Logan Roy raz jeszcze udowodnił, że nie sposób przyprzeć go do ściany - zawsze znajdzie wyjście z zaistniałej sytuacji. Czy to dzięki miksowi bezwzględności, doświadczenia i inteligencji, czy to dzięki wsparciu innych - w najbliższym otoczeniu, firmie i branży nie brakuje przecież osób, które wręcz marzą o tym, by przypodobać się CEO Waystar Royco i, jeszcze lepiej, zaskarbić sobie jego wdzięczność.



Co dalej? Wolę oszczędzić wam zarysu fabuły, bo już sama sugestia co do obranego przez scenarzystów kierunku może zdradzić zbyt wiele, a w efekcie nieco zrujnować efekt. Musicie jednak wiedzieć, że czeka was najpewniej najintensywniejsze z doświadczeń w historii tego tytułu - oto nadciąga festiwal nowych ekscytujących wątków, fabularnych wolt, nieznanych i znaczących szczegółów dotyczących przeszłości Royów oraz zaskakujących tonów emocjonalnych. Jeśli ktoś obawiał się, że formuła serialu na poziomie 4. sezonu z pewnością się wyczerpie, uspokajam: twórcy doskonale wiedzą, na czym opiera się sukces "Sukcesji", ale zdają sobie sprawę, że widownia potrafi łatwo się zniechęcić.



W związku z tym wpuścili do produkcji HBO odrobinę świeżego powietrza - uwielbiane elementy przeplatają się z nowymi, trafionymi pomysłami. Zawrotne tempo nie męczy, ale zagęszcza emocje; błyskotliwy (i czarny jak smoła) humor sytuacyjny przeplata się z mroczną atmosferą niepokoju. Postacie ewoluują i nic, przez co przeszły w przeszłości, nie jest teraz bez znaczenia. Przeciwnie - wydarzenia z wcześniejszych sezonów pozostawiły trwałe ślady, zadrapania i blizny na charakterach. Stanowią też racjonalną i wiarygodną podbudowę tego, co - jak na razie - dzieje się w finale. Właśnie tak wygląda wzorowe scenopisarstwo. Czeka nas wielki epilog.



Oglądajcie.