Wielki konflikt, walka z alkoholizmem i choroba nowotworowa. Życie nie oszczędzało gwiazd "Seksu w wielkim mieście"

Mimo że miały wszystko, w ich życiu nie zawsze było lekko. Choć w serialu były najlepszymi przyjaciółkami, w życiu prywatnym nie wszystkie pałały do siebie sympatią, czego przykładem jest konflikt między Sarah Jessicą Parker i Kim Cattrall, które do tej pory są ze sobą skłócone. Konflikt jest tak duży, iż przez niego Cattrall, która wcielała się w postać kultowej Samanthy, nie wróciła na stałe do kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" - "I tak po prostu".