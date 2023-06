Jest oderwany od rzeczywistości, lecz wkręca. Nowy sezon "I tak po prostu" jest idealny na lato

"Seks w wielkim mieście" jest kultowym serialem, który albo się lubi, albo nienawidzi. I choć wiele fanek było zachwyconych pomysłem kontynuacji kultowego serialu, ja dość sceptycznie podeszłam do tej idei. Już same dwie kinowe wersje, były dla mnie o oczko za dużo, a co dopiero mówić o kontynuacjach, gdy główne bohaterki są teraz o dwie dekady starsze, lecz ciągle borykają się z tymi samymi problemami. Uważam, że na pewnym etapie serial powinien się zakończyć, lecz wiecie jak to jest, gdy pojawia się kontynuacja serialu, czy filmu, który lubimy, natychmiast go oglądamy, mimo że kręcimy nosem i mówimy, że "I tak po prostu" to już nie jest "Seks w wielkim mieście", co kiedyś.