Samantha Jones powróci do nowego "Seksu w wielkim mieście". W tle konflikt z Sarah Jessicą Parker

Nie potrzebuję twojej miłości i wsparcia, Sarah. Moja mama zapytała mnie dzisiaj, kiedy ta „hipokrytka”, Sarah Jessica Parker da mi wreszcie spokój. Twoje nieustanne próby nawiązania kontaktu tylko przypominają mi, jak okrutna byłaś dla mnie w czasach, gdy razem pracowałyśmy i że wciąż taka jesteś. Pozwól mi wyrazić jasno, jeśli poprzednio to do ciebie nie dotarło. Nie jesteś moją rodziną. Nie jesteś moją przyjaciółką. Przestań wykorzystywać tragedię mojej rodziny, by odbudować swój wizerunek „miłej dziewczyny

grzmiała Cattrall.