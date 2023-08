Miała być "mała Eurowizja", wyszła wielka klapa. "Serce Europy" to zmarnowana szansa

Dopiero co mogliśmy oglądać festiwal o ekologicznym przesłaniu w Uniejowie, by później przenieść się do sopockiej Opery Leśnej, a następnie do malowniczego, niewielkiego Sandomierza w województwie świętokrzyskim, by przyjrzeć się muzycznemu wydarzeniu "Serce Europy", określanej przez widzów jako "mała Eurowizja". To wydarzenie nieco podobne do tego, które organizuje Polsat, "Magiczne Zakończenie Wakacji", wyłaniające przebój lata.