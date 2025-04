Polacy pokochali ten serial kryminalny. Jego wszystkie odcinki wreszcie na VOD

"Fatalny rejs" to adaptacja debiutanckiej powieści Lone Theils (u nas wydanej jako "Zaginione")- pierwszej z bestsellerowego cyklu o dziennikarce śledczej Norze Sand, która jako londyńska korespondentka duńskiej gazety jest u szczytu swojej kariery. Właśnie zostaje posądzona o utrzymywanie intymnych kontaktów z jednym ze swoich informatorów. Wraca więc do domu, aby przeczekać skandal. Co prawda ma się nie podejmować kolejnych spraw, ale gdy znajduje zdjęcie dwóch zaginionych bez wieści dziewczyn, postanawia ruszyć ich tropem i je odnaleźć.



Główna bohaterka norweskiego serialu kryminalnego coraz bardziej angażuje się w sprawę, odkrywając kolejne tajemnice i mierząc się z poważnymi przeszkodami. Popada w obsesję odkrycia prawdy, co będzie ją drogo kosztować. Brzmi obiecująco, prawda? A dodajmy do tego smaczek pod postacią faktu, że fabuła została oparta na prawdziwej historii seryjnego zabójcy, który przed zabiciem swoich ofiar robił im zdjęcia.