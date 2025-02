Ten serial to numer 1 w Polsce. Netflix zrobił mi wieczór

Minusem tej produkcji jest to, że została bezlitośnie (i bez sensu) poćwiartowana. Chodzi tutaj konkretnie o zamysł podzielenia jej na dwie części: "Co skrywa śnieg" i "Co skrywa cień" (trzy pierwsze odcinki dotyczą sprawy Amandy, a ostatnie dwa - sprawy Johana). Biorąc pod uwagę fakt, że druga część rozgrywa się jakiś czas później i ma się wrażenie wejścia w zupełnie nową historię, twórcy spokojnie mogliby skupić się tylko na wątku Amandy i rozszerzyć go do pięciu odcinków, a sprawę drugiego bohatera zostawić na kolejny sezon. Trzeba bowiem podkreślić, że serial ma potencjał na kolejną odsłonę - jest to adaptacja książek, współczesnej i aktywnej zawodowo pisarki, która publikuje w pożądanym przez widzów i czytelników gatunku nordic noir. Dla Netfliksa kura znosząca złote jajka.



Szwedzki zimowy krajobraz oczywiście nadaje ten produkcji wyjątkowo mroczny klimat, co z przyjemnością ogląda się pod kocem po drugiej stronie ekranu. Mimo że można odnieść wrażenie, że jest to coś, co już było, a niektóre schematy się powtarzają, to muszę przyznać, że "Morderstwa w Åre" mnie po prostu kupiły. Ma to związek z zimową scenografią i głęboko skrywanymi tajemnicami, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne, ale chyba przede wszystkim z główną bohaterką - Hanna Ahlander jest bez wątpienia wyjątkowa i wprowadza powiew świeżości do gatunku nordic noir. Trzymam kciuki, żeby Netflix dał twórcom zielone światło na 2. sezon, bo zdecydowanie jest na to potencjał.