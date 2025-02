Fani kryminałów czekali na ten moment od dawna. Głośny serial wreszcie w Polsce

"Morderstwo w małym mieście" opowiadają historię detektywa Karla Alberga, który przybywa do tytułowego małego miasteczka w Kanadzie i odkrywa, że życie w małej nadmorskiej społeczności wcale nie jest tak spokojne, jak mu się wydawało. Wraz ze swoim zespołem staje przed szeregiem wyzwań, odkrywając coraz to mroczniejsze tajemnice Gibsons. Oczywiście, w międzyczasie dochodzi też do zawirowań w życiu osobistym głównego bohatera.



Adaptacja bestsellerów L. R. Wright spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez krytyków. W końcu na Rotten Tomatoes "Morderstwo w małym mieście" cieszy się 70 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy piszą o "przyjaznym klimacie", "zabójczej intrydze" i "solidnym wykonaniu". Publiczność zdaje się potwierdzać ich opinie. Ba! Kanadyjscy i amerykańscy widzowie oszaleli na punkcie serialu.