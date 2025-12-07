Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna

Ładowanie...

Warhammer TV to dziwna usługa. Z jednej strony to pełnoprawny serwis VOD z serialami i programami odpalanymi na życzenie i to wszystko w formie abonamentowej. A z drugiej to po prostu produkt z bardzo precyzyjnie określoną grupą odbiorców, którą są fani licznych światów i rozgrywających się w nich gier stworzonych przez firmę Games Workshop.

Warhammer TV – co to w ogóle jest?

Brytyjska firma Games Workshop to przedsiębiorstwo istniejące już od stycznia 1975 roku. Założona przez pasjonatów firma wykonywała ręcznie robione gry planszowe, a następnie dystrybuowała w Europie pierwszą grę fabularną Dungeons & Dragons. A potem (i to był prawdziwy przełom) firma rozpoczęła produkcję modeli właśnie do gier RPG. Wiele lat i figurek później uznano, że znacznie lepiej jest mieć własną markę, własny świat i własne gry i to do nich produkować modele. Właśnie tak, na potrzeby sprzedaży, powstały dwa światy: Warhammer i Warhammer 40k, a po latach dołączył do nich kolejny, czyli Age of Sigmar.



Warhammer TV jest rozwinięciem myśli sprzedażowej Games Workshop. To serwis VOD, który ma wspierać każdą z gier i każdy z modeli wypuszczonych przez firmę. W ta usługa to po prostu VOD, które oferuje treści wideo dla fanów wszystkich marek, jakie wychodzą spod skrzydeł Generalnego Wydawcy, jak żartobliwie nazywana jest korporacja.

Trudne początki, czyli czy to jest dostępne w Polsce?

O serwisie wiedzą głównie fani i to fani bardzo zaangażowani. Próżno szukać akcji reklamowych, kampanii w mediach czy nawet dużego udziału na imprezach dla fanów fantastycznej fikcji. Tym trudniej w ogóle dowiedzieć się, czy można być nią zainteresowanym. Działa sobie ona gdzieś na uboczu głównego biznesu i dopiero fakt, że po latach wróciłem do gier Games Workshop, skłonił mnie, żeby się nią zainteresować. No i po to, aby dać niniejsze świadectwo.



Samo założenie konta nie jest trudne. Wystarczy wejść na stronę, przeczytać o korzyściach, jakie z niej płyną i szybko, sprawnie zakładamy konto. Tyle tylko że już na wstępie serwis informuje nas, że ta usługa nie jest dostępna w Polsce. Czyli: można zapłacić za niego, ale nikt nie obiecuje, że będzie działać.

Na szczęście działa. Usługa po prostu nie jest dostępna w języku polskim, ale działa w naszym kraju dzięki regulacjom unijnym.

Warhammer TV ma tylko ekskluzywne treści

Najważniejszym elementem każdego serwisu są treści, których nie ma nigdzie indziej. I tak, Warhammer TV wygrywa tu z każdą konkurencją, bo… ma same ekskluzywne treści.

Można podzielić je na 4 części:

Oryginalne seriale fabularne – tu serwis naprawdę ma się czym pochwalić, bo poza pojedynczymi przypadkami, filmy i seriale ze światów Warhammera po prostu nie istnieją. Games Workshop nie udziela wcale tak chętnie licencji i powodem może być właśnie to, iż zazdrośnie strzeże swoich marek. W czasie mojej subskrypcji obejrzałem kilka seriali i zdarzają się lepsze i gorsze, z przewagą tych drugich. Produkcje oferowane przez Warhammer TV zwykle mają słabą technicznie animacje i fabułę, cóż, służącą światom, o których mówią. Oczywiście zdarzają się wyjątki takie jak „Hammer and Bolter”, ale co do zasady – to przeciętne fabuły dla koneserów.

Kadr z serialu Black Tallon

Raporty bitewne – wraz z rozwojem Youtube’a, fani gier bitewnych dostali nowy sposób na to, aby móc obserwować rozgrywki innych. W zamierzchłych czasach tak zwane „raporty bitewne” były drukowane w magazynach lub na stronach internetowych. I choć Youtube pęcznieje od takich treści, to te, które można znaleźć w Warhammer TV to prawdziwy majstersztyk wizualny. Firma opanowała relacje z takich wydarzeń do perfekcji, pokazując zarówno część taktyczną, jak i operując w detalu. Dzięki czemu można zobaczyć nie tylko, jak się gra, ale też same modele, makiety i tak dalej. Świetne to jest, choć do gry, która mnie interesuje (czyli Warhammer: The Old World), serwis ma do zaoferowania dosłownie jeden film.

Poradniki malarskie – ważną częścią hobby związanego z grami Games Workshop jest ten aspekt modelarski. W serwisie znaleźć można całą masę poradników, od tych dla początkujących, aż do zaawansowanych, gdzie pokazywane są bardziej skomplikowane techniki. To chyba najlepsza część serwisu, stanowiąca konkurencję dla licznych twórców internetowych, którzy również uczą malarstwa w internecie.

Publicystyka – w serwisie znajdziecie również całą masę wywiadów, felietonów, rozmów w formie podcastów, które opowiadają o działaniach firmy, planach wydawniczych i zagwozdkach projektantów.

Ile to kosztuje i czy warto?

Padło to w tym tekście już kilka razy, ale warto powtórzyć: to usługa skierowana do fanów i do nikogo innego. Wyobrażam sobie, że czytają ten tekst osoby, które w żadną z wymienionych gier nie grają, a znają świat Warhammera 40k i zastanawiają się, czy warto oglądać seriale, które ma do zaoferowania Warhammer TV. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo serwis ma zaledwie 13 produkcji fabularnych, bardzo różnej jakości, ale z drugiej strony – zawsze można wykupić serwis na miesiąc.

Kosztuje on 29,99 złotych jeśli zdecydujecie się na płatność miesięczną lub 259, 99 zł przy płatności rocznej. W tej cenie otrzymujecie dostęp do serwisu VOD oraz paczkę dodatków: limitowaną figurkę (przy płatności za rok), archiwum starych magazynów i książek, zniżki na merch, dostęp do aplikacji dla ułatwiających granie i tak dalej.

W mojej opinii najbardziej wartościowe z perspektywy graczy i modelarzy są poradniki, które można znaleźć na stronie. Ich biblioteka jest naprawdę potężna i nie ma nawet znaczenia, że wszystkie lekcje odbywają się na produktach GW. To najjaśniejszy punkt tej usługi i właśnie dla niej warto wykupić dostęp.



Konrad Chwast 07.12.2025 11:31

